Три «золота» и «бронзу» завоевали юные приморские бадминтонисты на всероссийском турнире

В Гатчине Ленинградской области завершился Всероссийский турнир «Белые ночи». Приморские бадминтонисты выиграли три золотые и одну бронзовую медали, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В турнире участвовали 250 спортсменов из 17 регионов России.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, Приморский край на турнире представили 11 спортсменов отделения бадминтона Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

В возрастной категории 2003-2004 годов рождения Екатерина Нестеренко стала победительницей турнира, одержав четыре победы над сильными соперницами. Михаил Мартыненко в этой же возрастной категории занял пятое место.

В возрастной категории 2005-2006 годов рождения Георгий Батаенков завоевал две награды высшего достоинства, в одиночной категории и парной, играя со спортсменом из Калуги Евгением Полевым. В этой же возрастной категории Ксения Золотарева завоевала «бронзу» в одиночной категории.

В возрастной категории 2009 и младше Татьяна Белякова заняла 5-8 место. Обыграв равных соперниц, юная приморская бадминтонистка уступила в поединке за выход в квартет сильнейших будущей победительнице турнира.

По информации Краевой спортивной школы олимпийского резерва, ранее на юношеском турнире «Медный всадник», который проходил в Санкт-Петербурге, спортсмены отделения бадминтона завоевали шесть медалей различного достоинства. Оба всероссийских турнира – «Медный всадник» и «Белые ночи» – были для приморцев этапом подготовки к V летней Спартакиаде молодежи, которая пройдет в Казани в июле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]