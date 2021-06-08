В среду в центре Владивостока ограничат движение автотранспорта

На улице Корабельной Набережноой во Владивостоке будет временно ограничено движение автотранспорта, в связи с прокладкой сетей ливневой канализации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщают в городском управлении дорог и благоустройства, уже с 00:00 часов 9 июня до 22:00 11 июня будет ограничен проезд автотранспорта в обоих направлениях на участке от Семёновской до поворота на Нижнепортовую.

«Следующим этапом станет прокладка сети на участке до дома № 4 по Корабельной Набережной. Движение автотранспорта здесь ограничат с 00:00 часов 20 июня до 00:00 21 июня», – добавили специалисты управления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]