День России, фестиваль футбола, забег по заповеднику: выходные во Владивостоке

12 и 13 июня жителей краевой столицы приглашают на празднование Дня России, фестиваль футбола, забег по «Земле леопарда» и другие события.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. в субботу, 12 июня, Владивосток отметит День России. На набережной Спортивной гавани праздник начнется в 13:00. Здесь наградят победителей городского конкурса «Семья года» и вручат заслуженную награду лауреату всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Также в этот пройдет церемония вручения первых паспортов десяти юным жителям Владивостока. Для гостей праздника подготовят яркую концертную программу с участием творческих коллективов и исполнителей города. Будет организована тематическая викторина и множество локальных площадок.

Праздничную программу представит также исторический парк «Россия – моя история». В этом году День России приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского, поэтому на набережной организуют исторические фотозоны, «средневековый городок» и многое другое. Завершит праздник выступление финалиста шоу «Песни» на ТНТ Максима Свободы, которое запланировано на 21:00.

Еще одним местом празднования станет поселок Трудовое. Мероприятия на площадке в районе Лермонтова, 81 начнутся в 12:00. Для малышей подготовят викторину и игротеку, а также творческие мастер-классы. На сцене с песнями и танцами выступят творческие коллективы.

Праздник футбола пройдет на стадионе «Строитель» в субботу, 12 июня. Утро уже по традиции начнется с общегородской олимпийской зарядки, которая начнется в 9:30.

С 10:00 до 15:00 гостям фестиваля предлагают поболеть за детские футбольные команды спортивных школ Владивостока. Также в это время будут проходить развлекательные футбольные квесты для всех желающих.

В 17:00 на стадионе «Строитель» начнется календарный матч между командами 3-й лиги Владивостока. В первенстве города примут участие «Энергия» и «Приморавтотранс».

Открытый чемпионат по бразильскому джиу-джитсу состоится в субботу, 12 июня, в спорткомплексе «Динамо». Турнир объединит схватки с участием как именитых приморских бойцов джиу-джитсу, так и новичков спорта.

В 10:00 состоятся встречи среди детей и взрослых в разделе GI (борьба в кимоно). А в 19:00 сильнейшие спортсмены в четырех весовых категориях – 69, 77, 85 и 85+ килограмм сразятся за звание чемпионов IPFC BJJ CUP 1. Суперфинал пройдет в формате NO GI (без кимоно).

В воскресенье, 13 июня, в национальном парке «Земля леопарда», недалеко от села Барабаш Хасанского района, состоится уникальный трейловый полумарафон Leo.Run. Участникам предложено несколько дистанций – 3, 5, 10 и 21 км. Часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки – леопарда.

Для участников будет организован бесплатный трансфер к месту старта. Он отправляется с центральной площади Владивостока в 6:30, из Барабаша - в 8:30. Торжественное открытие полумарафона запланировано на 10:00, стартуют спортсмены в 10:30.

Два популярных маршрута предлагает освоить в выходные лига ходьбы «Женьшень». В субботу, 12 июня, всех желающих приглашают на остров Русский. Сбор – у торгового центра «Изумруд». Автобус №29д отходит в 7:45. Участники пройдут от Экипажного до бухты Филипповского, а конечной точкой станет остановка «Воевода». Протяженность маршрута – порядка 16 километров. По всем вопросам обращаться к руководителю похода Василию Петровичу по телефону 8-914-067-52-21.

В воскресенье, 13 июня, состоится поход на сопку Холодильник. Участники смогут полюбоваться лилиями, ирисами и венериным башмачком, а также чудесным видом на город и мосты. Сбор – в 10:00 на остановке «Тухачевского». По всем вопросам обращаться к руководителю похода Петру Насонову по телефону 8-902-482-15-80.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]