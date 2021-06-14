«Абсолютно не готовы»: Константин Шестаков устроил разнос арендаторам на пляжах Шаморы

Как арендаторы земельных участков в бухте Лазурной готовятся к летнему сезону, проверил и.о. главы Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Совместный обход с профильными специалистами Константин Шестаков совершил сегодня утром, 14 июня, начав с первого пляжа в районе кафе «Круиз» и закончив территорией, где сейчас расположен гостинично-ресторанный комплекс «Синема». В обходе также принял участие директор управляющей организации «Альтар» Станислав Примаченко.

В соответствии с планами арендаторов вместо временных деревянных построек на втором и третьем пляжах должны появиться открытые террасы. Террасы будут располагаться так, чтобы не затрагивать обязательные 50 метров до воды, тем самым пляжная территория будет полностью сохранена. Проходы между террасами должны составить три метра, прорабатываются вопросы доступности этих зон для маломобильных групп населения.

Однако благоустройство, запланированное на бумаге, сильно рознится с тем, что происходит в реальности. Константин Шестаков раскритиковал арендаторов в первую очередь за то, что ремонтные работы ведутся крайне медленно. До сих пор не завершен снос строений, беседок и кафе, которые раньше располагались прямо на песке. Нет освещения и камер видеонаблюдения, которые планировалось установить. По словам исполняющего обязанности главы города, несмотря на то, что летний сезон уже наступил, Шамора абсолютно не готова к отдыхающим. Критику Константина Шестакова вызвала и неубранная прибрежная полоса. Разобраться с этим в ближайшее время предстоит начальнику АТУ Советского района.

«Нам поручено привести в порядок набережную, точнее ту ее часть, которая является городской территорией. В некоторых местах нужно отремонтировать брусчатку, оборудовать проезды для маломобильных групп населения. И также провести работу с арендаторами по санитарии. К пляжному сезону они должны убрать мусор с берега, установить туалеты и контейнерные площадки для мусора. Всю эту работу сейчас оперативно будем выполнять», - прокомментировал начальник АТУ Советского района Эдуард Комирный.

Сотрудникам управления дорог и благоустройства также будет, чем заняться в бухте Лазурная. Один из последних тайфунов разрушил мост, нарушив целостность всей набережной. Необходимо запланировать работы по восстановлению этого сооружения на следующий год. Пока же арендаторам поручено сделать временный деревянный настил, по которому люди могли бы продолжать гулять.

По словам Станислава Примаченко – директора управляющей организации, будет и второй этап благоустройства Шаморы. Он запланирован на 2022 год и подразумевает снос старых зданий по другую сторону пешеходного тротуара, а затем постройку новых. Эти работы не будут единомоментными, все будет происходить постепенно, чтобы гостям Шаморы было комфортно находиться на благоустроенной территории, а не на повсеместной стройке. Кроме того, он показал недавно построенную детскую площадку на третьем пляже. Таких зон со временем должно стать больше.

Подводя итоги поездки, Константин Шестаков отметил, что сотрудникам администрации города необходимо ускориться и сделать все от них зависящее, чтобы бухта Лазурная вызывала одобрение, а не сочувствие. В данный момент готовность пляжей очень низкая и это нужно исправлять. А арендаторам необходимо задумываться не только о прибыли, что для бизнеса естественно и важно, но также и о социальной ответственности. Идея с детскими площадками и спортивными зонами могла бы эту социальную функцию отчасти реализовать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]