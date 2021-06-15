48-летней жительнице Приморья грозит 4 года лишения свободы за организацию притона

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску получили информацию о том, что в одной из квартир дома барачного типа, расположенного в Уссурийске на улице Краснознаменной, действует притон, в котором собираются наркозависимые граждане.

Проверяя информацию, полицейские задокументировали факты, подтверждающие противоправную деятельность.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, установлено, что нигде не работающая ранее судимая 48-летняя местная жительница, более 20 лет страдающая наркотической зависимостью, систематически предоставляла свою квартиру гражданам для употребления наркотических средств.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотических средств: стеклянные колбы, полимерные трубки, полимерные пакеты и свертки из фольги со следовым количеством наркотических веществ, которые согласно заключению эксперта являются производными N-метилэфедрона.

В отделе полиции женщина призналась, что предоставляла свое жилье наркозависимым лицам для употребления синтетических и других видов наркотиков. В качестве вознаграждения она получала от посетителей притона дозу наркотиков, которую употребляла в общей компании наркозависимых граждан совместно со своим 23-летним сыном.

В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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