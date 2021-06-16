Установлены личности подростков, осквернивших мемориал Герою России в Арсеньеве

В дежурную часть МО МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение 66-летней местной жительницы о том, что неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал имени Героя России Олега Пешкова, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личности местных жительниц, причастных к правонарушению. Ими оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет.

Правонарушительниц доставили в отдел полиции для разбирательства.

С подростками и их законными представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

Установлено, что одна из девочек уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Родители школьниц будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы на рассмотрение в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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