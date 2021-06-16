Первый пошел: в Приморье вводятся ограничения из-за эпидситуации с COVID-19

15 июня администрация Находкинского городского округа опубликовала на страничке своего Инстаграм-паблика adm_nakhodka_city сообщение о запрете массовых мероприятий. Причиной такого решения явилась угрожающая эпидобстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в округе, - сообщает "Вести: Приморье".

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, высоким коэффициентом распространения коронавирусной инфекции

по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Находкинском городском округе запрещается проведение культурно-досуговых и иных мероприятий с массовым участием людей с очным присутствием (концерты, выставки, акции и прочее).

К нарушителям санитарно-эпидемиологических требований будут применяться меры предусмотренные в рамках Административного и Уголовного Кодексов Российской Федерации.

Просим жителей Находкинского городского округа и гостей округа соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также дезинфицировать руки во время и после посещения общественных мест, предприятий торговли и общественного питания", - говорится в сообщении администрации Находки.

В других населенных пунктах края пока ограничения, вызваные эпидситуацией, не вводились.

Напомним, в Приморье растёт заболеваемость коронавирусом – по данным на 16 июня, в крае зафиксировано 75 новых случаев заражения ковидом. Нарастающим итогом в крае подтверждено 45 269 случаев COVID-19. За сутки от ковида скончались еще двое человек в Приморье. Всего в крае зафиксировано 743 летальных случая. 41 923 человека в Приморье уже справились с заболеванием. Всего в крае 1 087 115 человек обследовано на наличие ковида. 175 636 приморцев уже получили прививки от коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]