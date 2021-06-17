В Минздраве пояснили, почему переболевшим ковидом тоже необходимо прививаться

Иммунитет, сформированный после вакцинации от COVID-19, защищает ото всех известных штаммов и генотипов вируса и от повторного инфицирования. Этим он отличается от иммунитета, который развивается после перенесенного заболевания. Именно поэтому аргумент «болел, поэтому не нужно прививаться» некорректен. Об этом заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба под руководством Губернатора региона Олега Кожемяко в четверг, 17 июня.

Зампред Правительства – министр здравоохранения Приморья дала разъяснения в ответ на заявления руководителей ряда крупных предприятий о том, что коллективы не вакцинируются, потому что переболели.

«Есть постинфекционный иммунитет, который развился после перенесенного заболевания. Он формируется только к тому вирусу и штамму, которым человек переболел. А после вакцинации формируется иммунитет ко всем известным штаммам и генотипам вируса, защищающий от повторного инфицирования», – подчеркнула Анастасия Худченко.

По словам министра, никакие тесты перед вакцинацией на наличие и уровень антител не требуются и даже бесполезны.

«Если человек переболел COVID-19 и это подтверждено ПЦР-лабораторией и внесением в регистр, то он может прививаться уже через шесть месяцев. Всем остальным исследовать свой иммунитет на наличие антител нет никакого смысла», – обозначила она.

Более того, ранее врачи отмечали, что антитела после перенесенного заболевания значительно снижаются при употреблении алкоголя, перенесенных стрессов и применения ряда медикаментов.

Глава минздрава Приморья особо обратила внимание на то, что во всем мире люди платят за прививку.

«В России вакцинация проводится совершенно бесплатно. Это здоровье каждого гражданина и его близких», – подчеркнула Анастасия Худченко.

Напомним, в Приморье открыто 118 пунктов вакцинации. Привились уже 178 662 жителя региона, из них завершили иммунизацию 137 248.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]