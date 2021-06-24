Хоккейный Кубок Гагарина привезли в Приморье

Обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе клуба «Авангард» Павел Дедунов привез главный трофей в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Кубок Гагарина – хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этом году его обладателем стал омский «Авангард», в составе которого играет уроженец Приморья, нападающий Павел Дедунов. В четверг, 24 июня, он привез трофей на свою Родину.

Кубок Гагарина пробудет в Приморье два дня, 24 и 25 июня. Сегодня он будет выставлен в Ледовом дворце родного для Павла Дедунова города Большой Камень с 17.00 до 20.00. Завтра трофей отправится в Хабаровск.

Справочно:

Кубок назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передается капитану победившей команды. С сезона 2011-2012 годов принято решение о том, что каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок, имеет право взять его к себе домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]