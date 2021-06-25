Франция в очередной раз нацелилась на Приморье

Встречу с Послом Французской Республики в России Пьером Леви и представителями французского делового сообщества провел заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу, 25 июня, на острове Русском, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Юрий Трутнев выразил благодарность делегации Франции за то, что они в непростое время нашли возможность побывать на Дальнем Востоке России, рассказал об инвестиционной привлекательности макрорегиона и напомнил, что его развитие – один из национальных приоритетов, объявленных Президентом страны Владимиром Путиным.

«Дальний Восток интересует экономических партнеров. Чем больше мы будем развивать наши связи, объединять сильные стороны, тем быстрее будет развиваться Дальний Восток. Я хочу поблагодарить господина Посла, руководителя Франко-Российской Торгово-промышленной палаты за их приезд сюда, который происходит в тот период, когда таких прямых международных контактов очень мало. Это важно, потому что скоро Восточный экономический форум. Мы очень надеемся, что туда снова съедется весь мир, весь Азиатско-Тихоокеанский регион», – обозначил полпред.

В ходе встречи стороны обсудили существующие и перспективные направления взаимодействия. Пьер Леви напомнил, что Франция занимает второе место по объему инвестиций в российскую экономику, и выразил заинтересованность в организации франко-российского круглого стола в ходе ВЭФ-2021, который пройдет в Приморье в начале сентября.

«Я знаю, что на этом форуме должны участвовать французские компании. Это было бы очень интересно. Французские компании очень интересуются этим регионом. Есть много отраслей, где можно работать. Мы теперь понимаем друг друга, и надо работать дальше. Я не могу вам сказать, в каком составе французская делегация будет точно, но мы там будем», – отметил дипломат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]