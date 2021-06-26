«Трясет задом, привлекает внимание»: увиденное на дороге насторожило горожан

Во Владивостоке горожане стали свидетелями управления автомобилем водителя, который представился многим как «попрыгунчик», сообщают «Вести:Приморье».

Микроавтобус, который передвигался странным образом и тормозил практически через каждые метров пять, вероятно, требует пристального внимания, как со стороны водителя, так и автомастеров. Многие отметили, что эта ситуация действительно требует вмешательства. А водитель таким образом мог спровоцировать аварию.

Владивосток. Как вам такие тормоза, надёжные?

- задается автор поста в паблике primorye_online.

«Нет чтобы в инспекцию позвонить. Сообщить данные машины. Потом кому-то будет не смешно».

«А чё он передними тормозит ? Нужно на две педали давить ....передние и задние».

«Дорожный попрыгунчик!».

«Трясет задом, привлекает внимание».

«А от них другие страдают потом».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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