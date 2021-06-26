«Трясет задом, привлекает внимание»: увиденное на дороге насторожило горожан
Во Владивостоке горожане стали свидетелями управления автомобилем водителя, который представился многим как «попрыгунчик», сообщают «Вести:Приморье».
Микроавтобус, который передвигался странным образом и тормозил практически через каждые метров пять, вероятно, требует пристального внимания, как со стороны водителя, так и автомастеров. Многие отметили, что эта ситуация действительно требует вмешательства. А водитель таким образом мог спровоцировать аварию.
- задается автор поста в паблике primorye_online.
«Нет чтобы в инспекцию позвонить. Сообщить данные машины. Потом кому-то будет не смешно».
«А чё он передними тормозит ? Нужно на две педали давить ....передние и задние».
«Дорожный попрыгунчик!».
«Трясет задом, привлекает внимание».
«А от них другие страдают потом».
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