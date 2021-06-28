Из 68 официальных пляжных зон Приморья готовы к сезону только десять

Официально пляжный сезон наступает в Приморье в середине июля, во Владивостоке на месяц раньше. Однако далеко не все официальные зоны пляжного отдыха приняты в эксплуатацию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным ГИМС МЧС России по Приморскому краю, из 68 запланированных к освидетельствованию участков приняты только 10, заявки на осмотр поступили по 24 объектам. Всего же, по данным регионального агентства по туризму, 19 муниципалитетов края подали информацию о 37 официально действующих пляжах и 98 пляжных территориях, функционирующих как организованные места отдыха без права купания.

«В Приморском крае почти 900 километров побережья пригодно для пляжной рекреации. С каждым годом все больше туристов приезжают к нам отдохнуть у моря. Это и работа для местных жителей, и развитие экономики. Поэтому работа, связанная с развитием, благоустройством пляжей имеет большое значение. Очень важно, чтобы турист понимал, что он приезжает в то место, которое обслуживается, где убирают мусор, где есть какая-то администрация. Это и дисциплинирует туриста, и позволяет содержать в надлежащем состоянии пляжные территории. К сожалению, это не везде соблюдается, не в каждом муниципалитете есть оборудованные пляжи», – отметил глава региона.

Руководство края обозначило основные проблемы, которые необходимо решить для изменения ситуации. Среди них: зачастую плохое состояние дорог к пляжным территориям, безответственное отношение арендаторов участков к своим обязанностям по содержанию пляжей, в ряде случаев – возведение на пляжных территориях незаконных построек и ограничение права доступа граждан к воде. Руководителям муниципалитетов дано указание навести порядок в этой области.

В то же время, по словам руководителя края, если территорией занимается ответственный инвестор, то с таким арендатором необходимо выстраивать долгосрочные отношения, чтобы он мог быть уверенным в завтрашнем дне.

«Пляжные территории – это большой ресурс, который на протяжении многих лет использовался неэффективно. Договоры на аренду были короткими, арендные платежи высокими. Арендаторы не были уверены в том, что работа в долгосрочной перспективе будет приносить им доход. Эту политику нужно менять в корне. Нужно выстраивать отношения с инвесторами таким образом, чтобы они могли вложиться на 20-25 лет и шаг за шагом развивать это направление, соблюдая все правила. Сейчас так или иначе внутренний туризм начинает развиваться. Приморский край должен максимально использовать эту возможность. Это не такие большие затраты, но этим нужно заниматься и заниматься ежедневно», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В качестве примера развития пляжных территорий в рамках государственно-частного партнерства министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко привела разработанное «коробочное» решение по пляжу Маньчжурка в Славянке. Этот проект будет рассмотрен на ближайшем инвестиционном совете.

«Если у глав муниципальных образований есть инвесторы, желающие работать в этой области, то они могут уже сейчас обращаться в министерство экономического развития или Инвестиционное агентство Приморского края. “Коробочное” решение адаптируется под любые параметры», – уточнила она.

Руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур обратил внимание, что краевые субсидии на обустройство мест туристического показа позволили привести в порядок в прошлом году несколько пляжей, что стало для местных властей стимулом для дальнейшего развития прилегающей инфраструктуры.

На пляжах, которые функционируют как места отдыха без права купания, зачастую арендаторы пытаются сэкономить на создании спасательной инфраструктуры, перекладывая ответственность за возможные несчастные случаи на самих отдыхающих.

«Так не должно быть. Мы знаем, что люди все равно будут купаться, если находятся на пляже. Поэтому арендатор или муниципалитет обязан создать для этого условия. Там должен быть пост спасения, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Это большая работа, которую мы начали и будем делать, чтобы с каждым годом пляжи приводились в нормальное состояние. Мы будем проверять те места, где есть незаконные строения в двадцатиметровой зоне, где просто иногда незаконно взимают деньги за проход к воде», – отметили в правительстве региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]