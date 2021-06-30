ЗРК заблокировал движение на трассе в Приморье

На трассе водители встали в большую пробку из-за остановившегося автомобиля военных, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы утверждают, виной всему машина военной техники, которая, скорее всего, сломалась. Те, кто проезжал в это время по трассе отметили, колонна проследовала в сторону поселка Нового. Вероятно, это единственный автомобиль, отставший от остальных. Судя по представленным кадрам, потерял ход зенитно-ракетный компелкс С-300.

Встала военная техника в сторону низководного. Собирается пробка,

пишет автор поста в паблике dps.control.

«Постоянно по трассе если идет военная колонна по несколько едениц стоят поломанные. Как воевать то хотят с такой техникой?».

«Пару часов назад, колонна прошла по Де Фризовской в сторону Нового».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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