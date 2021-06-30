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Туалет потеряли на дороге Золотого моста

Туалет потеряли на дороге Золотого моста

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке выяснилась причина огромной пробки, которая внесла изменения в планы водителей, сообщают «Вести:Приморье».

Автолюбители недоумевали предполагали, что это банальная авария. Однако позже выяснилось, что причиной всему стал биотуалет, который упал на проезжую часть при перевозке. 

Такая сильная пробка на Золотом мосту. А причина – потеряли туалет. Такое редко можно увидеть,

комментирует автор поста в паблике dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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