Артемовские девушки устроили массовую драку в туалете кафе

Хозяин кафе, где на днях две группы девушек устроили «разборки» опубликовал видео, после просмотра можно предположить, какими будут ответы на вопросы, поставленные приморцами, сообщают «Вести:Приморье».

Хозяева одного из кафе города Артем обнародовали запись с камер наблюдения, которые были установлены внутри помещения. На кадрах буйная компания девушек, которые отчаянно таскают друга друга за волосы, причем достается всем, даже тем, кто их попытался разнять, пишет newsbox24.tv.

Также на кадрах видно, девушки во время потасовки выбили стекло в двери уборной. В конфликт пришлось вмешаться представителям администрации кафе. Уточняется, что молодежь отдыхала в разных компаниях, но в уборной они что-то не поделили.

Представитель кафе пояснил, девушки вели себя вызывающе. Успокоить компанию удалось не сразу. Теперь вход в заведение для них закрыт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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