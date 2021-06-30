«Ой, педальку перепутала»: Машина с девушками в салоне улетела в воду

В Дальнегорске в районе Горьковской дамбы произошло происшествие, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобиль с предположительно нетрезвыми девушками улетел в воду. Машина оказалась в воде на глазах у отдыхающих. Но девушки, как будто такое происходит не первый раз. Спокойно покинули автомобиль, выйдя на берег. При чем во время происходящего со смехом комментировали произошедшее.

На дворе трава, все деФки в дрова. Утопили тачку,

пишет автор поста в паблике dps_control_dalas.

«Жесть».

«Позоруха.., *** Слава Богу, что утопили тачку, а то по пути назад ещё б и задавили кого-нибудь или впоролись б кого-то... Обожрут мозг и за руль лезут..., ДТП на ДТП, но всем как-то пофиг.., бесполезно, нажираются и в путь!».

«Теперь и на пляже, можно нырять».

«Ой, педальку перепутала».

«А вдруг бы дети на берегу бегали?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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