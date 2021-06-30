Аттестация станет обязательной для экскурсоводов, гидов-переводчиков в Приморье
На заседании Законодательного собрания в трех чтениях приняли поправки в закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края». Они должны урегулировать деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в крае, сообщают «Вести:Приморье».
Поправки приводят в соответствие краевое законодательство с федеральным, уточнили в краевом парламенте.
Аттестация будет проводиться аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, на территории которого указанные лица предполагают оказывать соответствующие услуги.
Директор ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич отметила, что ситуация с экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками, которые работают нелегально, ударяет по имиджу нашего края и по безопасности туристов. Вопрос об обязательной аттестации стоял давно.