Водитель авто сбил женщину на тротуаре
Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту аварии с участием пешехода, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в Советском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилой женщины. На место происшествия прибыли должностные лица Госавтоинспекции Владивостока и реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи, отметили в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Сотрудниками полиции установлено, что 68-летний мужчина, управляя автомобилем Daihatsu Atrai, двигался со стороны улицы Маковского. В районе дома № 64 «А» на улице Лермонтова водитель совершил наезд на 69-летнюю женщину, находящуюся на тротуаре.
Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Остальные участники дорожного движения не пострадали.
Стаж водителя Daihatsu Atrai составляет 44 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в текущем году мужчину привлекали 1 раз.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии с участием пешехода. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.