«Сюрприз» и разочарование: жительница Находки рассказала о покупке в магазине

Покупка обернулась разочарованием для жительницы края. Она рассказала, что с таким встречается не первый раз. Теперь - только неприятный осадок от того места, где совершала покупки, сообщают «Вести:Приморье».

Добрый день! Хочу оставить отзыв о Мамином хлебе в Клене. Недавно нашла в пирожке с яйцом кусочек полиэтилена. Фото прилагаю. А также несколько дней назад брала пирожок с мясом, чувствовались кости. Жаль, очень жаль. Раньше нравилось,

пишет автор поста в паблике irecommend_nhk.

Горожане отмечают, что, вероятно, даме просто не повезло. В основном, все остаются довольны выпечкой.

«В южном и на Ленинской один (управляющий) там всегда вкусно). А вот в других другие (управляющие) и там к сожалению качество не радует».

«У них в каждой перкарне свои повара».

«Это как домашний счастливый пельмешек, с необычной начинкой. Смотрю у общепита и магазинов в Находке такой флешмоб начался».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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