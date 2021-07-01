«Теперь так»: Минздрав утвердил рекомендации о порядке вакцинации от COVID
Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы, сообщают «Вести:Приморье».
Там сказано:
- после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год;
- для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества;
- прививаться можно любой зарегистрированной вакциной;
- если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.
В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы, пишут РИА Новости.
Напомним, в Приморье, по данным на 1 июля, диагноз «коронавирус» подтвердился у 175 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 47 057. Тех, кто справился с инфекцией, – 42 684 приморцв. Привились от инфекции COVID – 224 629 граждан. Умерли 789 граждан.