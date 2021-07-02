Закон подписан: Водителям стоит приготовиться к жесткому наказанию

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы до трех лет за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, сообщают «Вести:Приморье».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, изменения внесли в статью 264-1 УК, пишут РИА Новости.

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечали, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Если раньше пьяная езда за рулем каралась двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа — он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, ГИБДД будет проверять водителей новыми спецсредствами. Сотрудники ГИБДД с 2022 года смогут моментально выявлять пьяных водителей.

На территории Приморского края прошли рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. В профилактическом мероприятии было задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, сотрудники Управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в регионе зарегистрировано 327 ДТП, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками опьянения, 35 человек погибли, 184 - травмированы. Повреждено 532 транспортных средства. Пик таких происшествий пришелся на воскресенье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП возросло на 2%, количество погибших – на 16%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]