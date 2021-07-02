На видео сняли первые минуты после жуткого ДТП в Приморье

Жесткая аваря произошла в Приморье, в поселке Заводской. На дороге столкнулись автомобиль и пассажирский автобус, сообщают «Вести:Приморье».

Все произошло на улице Стрельникова. Очевидцы предположили, что водитель Honda HR-V просто хотел проскочить. Но, у него не вышло. Машину протаранил пассажирский автобус. Неравнодушные приморцы кинулись на помощь водителю улетевшей в кювет и перевернувшейся машины. Также очевидцы пояснили, скорость была небольшой. Однако даже этого хватило, чтобы последствия были такими страшными.

Живого мужчину забрали медики скорой помощи.

Первые минуты после жуткого ДТП на улице Стрельникова в Заводском. Пассажиры рейсового автобуса и проезжавшие мимо автомобилисты помогают вызволить из покореженной легковушки несчастного водителя,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

«Живой хоть? с Заводского до Кневечей дорога убитая вхлам, сама водитель я реально боюсь ехать в Артем, фуры самосвалы летят, обгоняют, а доблестные наши дпсники мотики гоняют, вы уже как то смотрите за дорогой, что творится».

«Обратите внимание на огромную дыру в поворот к этому магазину. Никому нет дела».

«Спасибо тем людям которые помогли вытащить человека с машины».

«Как же страшно. Всю неделю только и слышно про ДТП на участке дороги Заводской - Кневичи. Может уже пора сделать нормальный ремонт дороги и с большегрузами решить вопрос... Я устала уже ходовку чинить. Безпредел».

«Ужасная, страшная дорога смерти!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru