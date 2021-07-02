На видео сняли первые минуты после жуткого ДТП в Приморье
Жесткая аваря произошла в Приморье, в поселке Заводской. На дороге столкнулись автомобиль и пассажирский автобус, сообщают «Вести:Приморье».
Все произошло на улице Стрельникова. Очевидцы предположили, что водитель Honda HR-V просто хотел проскочить. Но, у него не вышло. Машину протаранил пассажирский автобус. Неравнодушные приморцы кинулись на помощь водителю улетевшей в кювет и перевернувшейся машины. Также очевидцы пояснили, скорость была небольшой. Однако даже этого хватило, чтобы последствия были такими страшными.
Живого мужчину забрали медики скорой помощи.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
«Живой хоть? с Заводского до Кневечей дорога убитая вхлам, сама водитель я реально боюсь ехать в Артем, фуры самосвалы летят, обгоняют, а доблестные наши дпсники мотики гоняют, вы уже как то смотрите за дорогой, что творится».
«Обратите внимание на огромную дыру в поворот к этому магазину. Никому нет дела».
«Спасибо тем людям которые помогли вытащить человека с машины».
«Как же страшно. Всю неделю только и слышно про ДТП на участке дороги Заводской - Кневичи. Может уже пора сделать нормальный ремонт дороги и с большегрузами решить вопрос... Я устала уже ходовку чинить. Безпредел».
«Ужасная, страшная дорога смерти!».
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