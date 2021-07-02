«До посинения»: Ситуация на заправке возмутила обладательницу Lexus

Во Владивостоке на одной из заправок дама на Лексусе спровоцировала серьезный скандал. Девушка встала против схемы движения, операторы отказали ей в заправке автомобиля.

Вероятно, именно факт отказа разозлил владелицу дорогого автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

На заправке на Заре девушке отказали в заправке автомобиля из-за ее неумения правильно парковаться. Девушка поставила автомобиль против движения и устроила скандал, не пропуская никого на протяжении 7 минут. «Заправьте меня! Я уже подъехала» - кричала женщина в месте, где написано, что так заправляться - нельзя. «Я везде так заправляюсь!» - говорила она. Ей вежливо объяснили, что правила одинаковы для всех и необходимо встать по схеме движения. Не реагируя на замечания, девушка продолжила ругаться, а очевидцы, уставшие от скандала, уехали оттуда. Ясно одно - девушка будет кричать там до посинения,

пишет автор поста в паблике dps.control.

В комментариях многие осудили действия дамы и отметили, что правила нужно соблюдать.

«Да это не неумение, а неуважение к остальным :) такими темпами и по встречке ездить можно ,объясняя неумением ехать в другую сторону или ещё чем, ещё и *** ,что права».

«Мне кажется за такое «не умею», надо забирать права! И сразу все «научатся».

«Правила, для всех одинаковые, хоть на заправке, хоть на дороге».

«На такой машине с таким гонором надо на своей заправке заправлятся».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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