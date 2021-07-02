«До посинения»: Ситуация на заправке возмутила обладательницу Lexus
Во Владивостоке на одной из заправок дама на Лексусе спровоцировала серьезный скандал. Девушка встала против схемы движения, операторы отказали ей в заправке автомобиля.
Вероятно, именно факт отказа разозлил владелицу дорогого автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике dps.control.
В комментариях многие осудили действия дамы и отметили, что правила нужно соблюдать.
«Да это не неумение, а неуважение к остальным :) такими темпами и по встречке ездить можно ,объясняя неумением ехать в другую сторону или ещё чем, ещё и *** ,что права».
«Мне кажется за такое «не умею», надо забирать права! И сразу все «научатся».
«Правила, для всех одинаковые, хоть на заправке, хоть на дороге».
«На такой машине с таким гонором надо на своей заправке заправлятся».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.