«Такого ада я ещё не видела»: Ситуация ввела в бешенство пациента поликлиники

В Артеме жители города недовольны ситуацией, с которой приходится сталкиваться пациентам, которые вынуждены стоять в очереди на прием к врачу по несколько часов. При этом, как отмечает автор поста, в общей очереди стоят и здоровые, и больные, сообщают «Вести:Приморье».

Местные жители возмущаются, почему нельзя решить вопрос с приемом граждан. И почему нельзя быть уверенным в том, что здоровый человек, простов несколько часов в очереди, не заразится какой-либо инфекцией.

Здравствуйте. Сегодня столкнулась с отвратительной ситуацией. С утра обнаружила, что есть повышенная температура (39+) помимо кашля в течение четырех дней. Скорую решила не дожидаться, а напрямую поехала в ковидный центр на улице Кирова, 31 в Артёме, так как нужен больничный лист. Такого ада я ещё не видела!!! Столько инфекционных и все сидят в одном коридоре! Рассада инфекции! Принимают, как попало - есть кто в живой очереди первый раз, есть, кто повторно, а есть, кто по записи. Сижу уже больше 4 часов и ещё неизвестно, сколько придётся. И то не факт, что откроют, так как тут ещё время уходит на оформление карточек. В общем, крик души, хоть умирай - на тебя не обратят внимания, всем наплевать! Я тут сижу столько времени и после этого я боюсь, что у меня и, правда, обнаружат ковид. А ещё скажут позже, что прививку делать обязательно! Это просто страна ***

, пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях многие, кто уже столкнулся с подобной ситуацией, подтвердили, стоять в очереди, в большинстве случаев, приходится не один час. Однако отмечают, врачи могут быть совсем не виноваты в сложившейся ситуации. Они также как и пациенты хотят вовремя уходить домой после окончания рабочего дня, который, кстати, заканчивается в 22 часа. Многие также отметили, что ажиотаж наводят и те, кто приходит не вовремя. Врач указывает, повторный прием проводят после 15 часов, но некоторые граждане считают, что, придя в поликлинику раньше, смогут попасть к врачу. Тем самым создавая очереди и заполняя коридоры медицинского учреждения.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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