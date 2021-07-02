«Такого ада я ещё не видела»: Ситуация ввела в бешенство пациента поликлиники
В Артеме жители города недовольны ситуацией, с которой приходится сталкиваться пациентам, которые вынуждены стоять в очереди на прием к врачу по несколько часов. При этом, как отмечает автор поста, в общей очереди стоят и здоровые, и больные, сообщают «Вести:Приморье».
Местные жители возмущаются, почему нельзя решить вопрос с приемом граждан. И почему нельзя быть уверенным в том, что здоровый человек, простов несколько часов в очереди, не заразится какой-либо инфекцией.
, пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях многие, кто уже столкнулся с подобной ситуацией, подтвердили, стоять в очереди, в большинстве случаев, приходится не один час. Однако отмечают, врачи могут быть совсем не виноваты в сложившейся ситуации. Они также как и пациенты хотят вовремя уходить домой после окончания рабочего дня, который, кстати, заканчивается в 22 часа. Многие также отметили, что ажиотаж наводят и те, кто приходит не вовремя. Врач указывает, повторный прием проводят после 15 часов, но некоторые граждане считают, что, придя в поликлинику раньше, смогут попасть к врачу. Тем самым создавая очереди и заполняя коридоры медицинского учреждения.
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.