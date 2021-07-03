«Все смешалось - люди, собаки, машины»: Ситуация на дороге возмутила жителей

Во Владивостоке автовладельцы стали свидетелями ситуации, в которой житель города, вероятно, решил в один момент «убить сразу двух зайцев», сообщают «Вести:Приморье».

Так, он во время выгула собаки занялся ее физической формой. Видео таких действий попали в поле видеорегистратора идущей сзади машины. На кадрах видно, собака бежит рядом с движущейся машиной, водитель держит ее за поводок. При этом отчетливо видно, водитель смотрит не на дорогу, а на животное. Лишь изредка поглядывая на проезжую часть.

Чё за *** манера так гулять с собакой? вы что одни на дороге? вали в лес и бегай сколько тебе хочется! -

пишет автор поста в паблике dpscontrol_125rus.

Приморцы не поняли такого поступка осудив водителя и отметив, во-первых, своими действиями он издевается над собакой, а во-вторых, он создает пробку.

«Хозяина так выгуливать».

«Как можно издеваться над любимцем сёмьи?».

«Поступок не человеческий».

«Жестокое обращение с животными, статья так-то».

«Все смешалось - люди, собаки, машины».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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