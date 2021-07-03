Увидев, что творят дорожники, горожане пришли в недоумение

В Артеме на улице Бабушкина на одном из участков дороги кладут новый асфальт. Вероятно, многие обрадовались тому, что в городе появятся дороги. Однако «праздник» длился недолго. Уже на следующий день дорожники начали снимать слой вновь уложенного полотна. Горожане пришли в недоумение, сообщают «Вести:Приморье».

Это Гондурас, улица Бабушкина, 14. Вчера здесь положили новый асфальт, а сегодня в нем выкопали красивую яму. Хорошо, что не за наш счёт, а за счёт налогоплательщиков. Из Гондураса,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Вероятно, жители настолько часто видят похожие ситуации, что прокомментировали данную с юмором. При этом отметив, если серьезно, смешного здесь мало.

«Да это же примета. Если где то положили асфальт, то скоро там будут копать».

«Ну яма в самом деле хороша... Ну что вы придираетесь?? Ровненькая, квадратненькая... Прелесть, что за яма».

«На Суражевской трассе км 2 опять копают по свежему асвальту».

«Все, что они сделали, очень быстро развалится. При замене основания у товарищей был ковш экскаватора вместо катка».

«Слой асфальта, я масло толще мажу на хлеб».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]