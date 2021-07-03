Увидев, что творят дорожники, горожане пришли в недоумение
В Артеме на улице Бабушкина на одном из участков дороги кладут новый асфальт. Вероятно, многие обрадовались тому, что в городе появятся дороги. Однако «праздник» длился недолго. Уже на следующий день дорожники начали снимать слой вновь уложенного полотна. Горожане пришли в недоумение, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
Вероятно, жители настолько часто видят похожие ситуации, что прокомментировали данную с юмором. При этом отметив, если серьезно, смешного здесь мало.
«Да это же примета. Если где то положили асфальт, то скоро там будут копать».
«Ну яма в самом деле хороша... Ну что вы придираетесь?? Ровненькая, квадратненькая... Прелесть, что за яма».
«На Суражевской трассе км 2 опять копают по свежему асвальту».
«Все, что они сделали, очень быстро развалится. При замене основания у товарищей был ковш экскаватора вместо катка».
«Слой асфальта, я масло толще мажу на хлеб».
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