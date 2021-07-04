«Люлей ему выписали?»: вандалы-малолетки растаскивают парк города

Во Владивостоке в парке Минного городка жители города стали очевидцами неприятной картины. Подросток решил утащить урну, сообщают «Вести:Приморье».

Приморцы обратили внимание на подростка, который, вероятно, катаясь в парке на велосипеде, приглядел для себя одну из урн. Не придумав ничего лучшего, он высыпал из нее мусор и снял с крепежей. Именно за этим занятием и был пойман.

Многие в комментариях паблика dpskontrol125rus, где был опубликован пост, не поняли действий подроста. Отметив, что детство было разным, шалили. Но зачем подростку урна?

«Люлей ему выписали?».

«Совсем оборзели!!! А потом спрашивают почему у нас ничего не делается. Да потому что не заслужили!».

«Насколько можно ненавидеть свой город чтобы так... Спасибо родителям за воспитание... Остальное излишне».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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