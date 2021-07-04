«Запертого» в трубе человека пугаются жители Уссурийска

В Уссурийске в районе пивзавода житель города решил очень неординарно подойти к вопросу облагораживания территории собственного участка. Мужчина, вероятно, любитель фильмов ужасов, навел страх на большую половину горожан. Многие, кто проезжает рядом с его участком, обращают внимание на «замурованного» в трубе человека, сообщают «Вести:Приморье».

Героя ужастика он изобразил помещенным за решетку в железобетонной трудбе, которые используют частники участков для отвода воды.

Приморцы отметили, человек, который сотворил такое, скорее всего, с большим чувством юмора. При этом, уточнили, первый взгляд на «картину» пугает. Однако были предположения, так отпугивают непрошеных животных.

«Сегодня видела этого парня! Сосед по даче облагораживает территорию, вот и сотворил такого парня! Прикольно! Молодец, Алексей! Фантазия!».

«Увидеть, и сдать все анализы разом».

«Вчера ехала, случайно взгляд бросила, перепугалась очень».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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