Мужчина своим видом напугал жителей поселка в Приморье

В Приморье, в поселке Трудовом на улице прохожие обратили внимание на мужчину, который спокойно передвигался с автоматом в руках, сообщают «Вести:Приморье».

Информация об этом была размещена очевидцами в паблике dps_control_artem. Как выяснилось, его задержали вечером и отвезли в отдел полиции. Оказалось, оружие - муляж. В паблике поясняют, мужчину проверяют на причастность к правонарушениям и то, не угрожал ли он кому-то из граждан. Могут обыски провести по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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