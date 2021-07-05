«Как он туда попал?»: Взрыв негодования вызвал водитель на пляже Владивостока

Во Владивостоке на пляже в районе мыса Ахлестышева горожане стали очевидцами странной картины, практически у воды водитель Subaru Forester оставил свой автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, все, кто решил насладиться морским бризом, поставили свои авто с одной из сторон. Вероятно, предполагая, что культура поведения должна быть всегда, независимо от того, где находишься. И лишь герой на Subaru сделал все по другому.

Просто непонятно, что заставляет людей так поступать? По мне так это стремно. Но для некоторых, видимо норм,

пишет автор поста в паблике vdk_news.

Напомним, зону на пляже пытались облагородить. Не так давно на пляже был установлен деревянный настил. Вероятно, автомобилист решил проверить его на прочность. Ведь непонятно, как он туда проехал.

В комментариях к посту жители Приморья негативно отреагировали на ситуацию, предположив, что в таких случаях стоит наказывать «большим рублем».

«Просто это особая категория людей и ничего тут не поможет».

«Столбики придется ставить, а то так и сломают деревянный настил. узко думающих граждан к сожалению не искоренить».

«Тут только крупные штрафы могут помочь. И обязательно должен быть администратор пляжа, чтобы каждый час объезжает пляж и следил за порядком».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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