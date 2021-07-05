«Как он туда попал?»: Взрыв негодования вызвал водитель на пляже Владивостока
Во Владивостоке на пляже в районе мыса Ахлестышева горожане стали очевидцами странной картины, практически у воды водитель Subaru Forester оставил свой автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».
На кадрах видно, все, кто решил насладиться морским бризом, поставили свои авто с одной из сторон. Вероятно, предполагая, что культура поведения должна быть всегда, независимо от того, где находишься. И лишь герой на Subaru сделал все по другому.
пишет автор поста в паблике vdk_news.
Напомним, зону на пляже пытались облагородить. Не так давно на пляже был установлен деревянный настил. Вероятно, автомобилист решил проверить его на прочность. Ведь непонятно, как он туда проехал.
В комментариях к посту жители Приморья негативно отреагировали на ситуацию, предположив, что в таких случаях стоит наказывать «большим рублем».
«Просто это особая категория людей и ничего тут не поможет».
«Столбики придется ставить, а то так и сломают деревянный настил. узко думающих граждан к сожалению не искоренить».
«Тут только крупные штрафы могут помочь. И обязательно должен быть администратор пляжа, чтобы каждый час объезжает пляж и следил за порядком».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.