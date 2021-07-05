Китайскую вакцину от COVID протестируют в России

Министерство здравоохранения РФ разрешило тестировать китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Ad5-nCov на россиянах, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ura.ru.

«Одна из наших российских компаний, „Петровакс“, готова запустить производство вакцины [китайской фармацевтической компании] CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — пояснил он в интервью изданию ТАСС.

Помимо этого, министр рассказал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» на первом этапе может начать испытание препарата от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Однако речь пока идет об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье по данным на 5 июля диагноз «коронавирус» подтвердился у 231 жителя края. Умерли за сутки четыре человека. Выздоровели - 58 человек.

Всего заболевших с начала эпидемии - 47 906. Количество летальных исходов - 810. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 43 044 приморца. Привились от инфекции COVID – 240 544 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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