Новые правила установлены при выезде детей за границу

В России значительно упростился выезд несовершеннолетних за рубеж, сообщают «Вести:Приморье».

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается порядок выезда детей за границу. Теперь нотариальное согласие одного из родителей потребуется только в том случае, если ребенок едет без их сопровождения.

Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, по новому закону порядок существенно упрощается, пишет «РГ».

Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ. Документ вступает в силу с момента опубликования. Кроме того, подписанный закон предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.

Несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно подписанному закону, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в ряд стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее отмечал, что законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - пояснил он.

По его словам, родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки. Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "На практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России - за границу при наличии разногласий с другим родителем", - рассказывал Груздев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]