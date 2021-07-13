Мама зажата в авто, детей увезла скорая: Серьезное ДТП в Приморье

В Приморье, в районе Тавричанки произошло серьезное ДТП, в котором пострадали женщина и дети, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы в паблике nadega.inform утверждают, столкновение было «лобовое». Джип влетел в легковушку. Все произошло по направлению к 9-му валу, чуть выше поворота на Набережную.

На место происшествия примчались скорые и специалисты МЧС.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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