Мама зажата в авто, детей увезла скорая: Серьезное ДТП в Приморье
В Приморье, в районе Тавричанки произошло серьезное ДТП, в котором пострадали женщина и дети, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы в паблике nadega.inform утверждают, столкновение было «лобовое». Джип влетел в легковушку. Все произошло по направлению к 9-му валу, чуть выше поворота на Набережную.
На место происшествия примчались скорые и специалисты МЧС.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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