На дороги Приморья выделят дополнительно 135 млн

135 миллионов рублей дополнительно направят на содержание магистралей регионального и межмуниципального значения, а также на капитальный ремонт дорог в Ханкайском округе и Пожарском районе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Очередную корректировку бюджета края, предусматривающую средства на эти цели, парламентариям Приморья представила председатель Правительства края Вера Щербина.

По словам первого замглавы региона, внесение изменений в бюджет края на текущий год связано с перераспределением расходов между мероприятиями «дорожной» госпрограммы. Корректировки коснулись субсидии на проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования по объектам капитального строительства во Владивостоке. Расходы муниципалитета по этому направлению уменьшены на 135 миллионов рублей.

«Изменения связаны с тем, что конкурсные процедуры по ряду дорог Владивостока не прошли, так как проектно-сметная документация оказалась несовершенной и ее нужно дорабатывать. И чтобы деньги не пропали, ведь мы прекрасно понимаем, что такое дорожная отрасль, предлагаем перераспределить средства также на эту сферу, но на другие объекты. Важно, что виды работ, на которые пойдут средства, определялись именно с учетом пожеланий населения», – обозначила Вера Щербина.

Таким образом, на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края направят 115 миллионов рублей. Пожарскому району и Ханкайскому округу на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования – по 10 миллионов рублей на каждый муниципалитет.

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 останутся без изменений и составят по доходам – 149,8 миллиарда рублей, по расходам – 158,2 миллиарда рублей.

Изменения в закон приняты большинством голосов в двух чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]