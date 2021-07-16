Трасса встанет колом: в ДТП на трассе «Жук» лежит колесами вверх

В Приморье на трассе произошло серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Все произошло на Седанкинском перевале при движении в сторону Артёма. Очевидцы предполагают, всему виной непогода и превышение скорости. Водитель Nissan Juke на мокрой дороге не справился с управление. Машина перевернулась, лежит колесами вверх.

Детали ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru