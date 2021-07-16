Налоговая инспекция осуществляет выдачу бесплатной электронной подписи

МИФНС России № 14 по Приморскому краю обращает внимание, с 1 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет безвозмездную выдачу квалифицированной электронной подписи, сообщают «Вести:Приморье».

МИФНС России № 14 по Приморскому краю обращает внимание, с 1 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет безвозмездную выдачу квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Во Владивостоке Удостоверяющий центр ФНС России представлен в следующих территориальных налоговых органах:

· МИФНС России № 14 по Приморскому краю (г.Владивосток, ул.Сахалинская, 3в);

· МИФНС России № 12 по Приморскому краю (г.Владивосток, ул.Русская,19);

· МИФНС России № 15 по Приморскому краю (г.Владивосток, Океанский проспект, 40).

КЭП выдается только при личной идентификации руководителя организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, нотариуса. Для получения необходимо представить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КЭП.

Носители ключевой информации можно приобрести у дистрибьюторов производителей и в специализированных магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так и государственными УЦ.

Квалифицированные сертификаты выпускаются по предварительной записи на основании заявления на выпуск КЭП. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут подать заявление на выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика - физического лица».

Консультацию можно получить в Едином контактном центре ФНС России тел. 8-800-222-2222.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]