Директором ГТРК "Владивосток" назначен Евгений Оленев

Новым директором филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании "ГТРК "Владивосток" назначен Евгений Оленев, ранее занимавший пост заместителя директора по информации.

16 июля коллективу крупнейшего СМИ Приморья его представил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

К своим обязанностям Евгений Оленев приступит на следующей неделе.

Отметим, Евгений Оленев работает в компании с 1998 года. За это время прошел путь от руководителя Приморского радио до заместителя директора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]