«Зверь» показал на манекене, как совершал преступление в Приморье

Следствие продолжает расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, который подозревается в совершении убийства своей супруги, по признакам преступления, предусмотренного статьей - убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку, сообщают «Вести:Приморье».

Подозреваемый допрошен. Проведена проверка показаний на месте, где он на криминалистическом манекене показал механизм своих действий в момент совершения преступления и последующего его сокрытия.

По версии следствия, в квартире дома по улице Усатого в ЗАТО город Фокино длительное время между супругами происходили конфликты из-за злоупотребления спиртными напитками, в ходе которых подозреваемый применял к потерпевшей насилие.

В конце июня 2021 года между ними снова возник конфликт. Мужчина стал наносить множественные удары по голове и телу 64-летней супруги. Он бил женщину до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаков жизни. После совершения убийства он ушел из дома, а когда вернулся через несколько дней, решил расчленить тело и скрыть следы преступления. От части останков он сумел избавиться, выкинув их в мусорные баки, остальные части оставались дома в ванной комнате до момента, пока в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий дверь в квартиру не взломали стражи порядка и не застали подозреваемого врасплох.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Остальные останки тела женщины найдены в квартире. Предполагается, останки принадлежат тому же человеку, чьи части тела были обнаружены ранее на одной из свалок города. В квартире, где были обнаружены останки, находился мужчина. Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают лицо, подозреваемое в убийстве. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru