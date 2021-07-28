Уроженка Владивостока стала олимпийской чемпионкой по гимнастике

Женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике впервые завоевала золото на Олимпийских играх. Произошло это 27 июля 2021 года в Токио.Р оссийские гимнастки набрали 169,528 балла, оставив на втором месте США, а на третьем Великобританию.

Россию в Японии представили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

Лилии Ахаиновой 24 года. Она родилась во Владивостоке, до 15 лет жила и тренировалась в Приморье. В спортивную гимнастику она пришла, когда ей было около пяти лет. Занималась в ДЮСШ «Гармония», что на улице Пограничной, а после переехала в Санкт-Петербург. Девушка является обладательницей множества наград. Это уже третье ее золото. До того первые места гимнастка занимала также в командном зачете на Чемпионате Европы в 2018 года и Универсиаде в 2017 году.

Первый тренер Ахаимовой Лариса Недовесова, которая занималась с ней в ДЮСШ «Гармония», смотрела олимпийский финал по телевизору и очень переживала за спортсменку, с которой занималась десять лет.

«Лилю брали в команду, чтобы она работала на опорном прыжке. Она справилась со своей задачей и получила самую высокую оценку на этом снаряде. Мы все счастливы, что Лилия внесла свою лепту в эту победу. Опорный прыжок сильный у нее был, и когда она была маленькой. На летних играх «Дети Азии» в 2008 году она выиграла эти соревнования именно в опорном прыжке. Когда после третьего снаряда последовали ошибки наших спортсменок – сердце ёкнуло, но ошибаются все. В вольных упражнениях уже ошиблись американки», – рассказала VL.ru Лариса Недовесова.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]