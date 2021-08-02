Водители в панике: Светофор в городе перестал быть «умным»
Жители Уссурийска недоумевают от того, как работает светофор на улице Суханова, сообщают «Вести:Приморье».
Горожане, как водители, так и пешеходы, отмечают светофор «живет» своей жизнью. И его не волнует, с чем при этом приходится сталкиваться водителям. Они пояснили, что, скорее всего, система дала сбой. И на это нужно обратить внимание.
пишет автор поста в паблике Марка Чернослива.
Граждане поясняют, что действительно столкнулись с трудностями, проезжая участок дороги, где установлен светофор.
«Горит красный со стороны Некрасова, потом, на несколько секунд включается желтый мигающий (будто неисправен) и снова красный».
«Тоже видел этот "прикол"».
«Через месяц начало учебного года...этот перекрёсток многие школьники проходят, а светофор регулярно даёт сбои и на перекрестке чичерина-некрасова».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.