Анонс на 5 августа

5 августа в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка "Фоточайки". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

5 августа в 10:00. Калина Молл. Музей иллюзий "Мозголомка". г. Владивосток, ул. Калинина, 8, 3-й этаж, «Мозголомка».

5 августа в 10:00. Арта. Мастер-классы по рисованию Fluid Art. г. Владивосток, ул. Пологая, 69А.

5 августа в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Всё сложилось здесь…». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

5 августа в 11:00. Экватор. Выставка картин творческого объединения самодеятельных художников «Бабр» (г. Иркутск) «Путешествие в мир счастья». г. Владивосток, ул. Набережная, 20.

5 августа в 17:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Пешеходная экскурсия "Лабиринты китайской Миллионки". г. Владивосток, ул. Светланская, 20, Главный корпус музея.

5 августа в 18:00. Лютература. Детская мафия. г. Владивосток, ул. Батарейная, 4.

5 августа в 18:30. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивная прогулка "Диалог с морем". г. Владивосток, ул. Пограничная, 12.

5 августа в 18:30. Владивостокский цирк. Цирковое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

5 августа в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. VI Международный Дальневосточный Фестиваль «Мариинский». Опера «Турандот». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]