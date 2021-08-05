«Сохраняйте спокойствие»: во Владивостоке пройдут антитеррористические учения

Сегодня во Владивостоке пройдут антитеррористические учения, сообщают «Вести:Приморье».

Сегодня, 5 августа, на территории школы № 8 Владивостока пройдут учения, направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности.

Решение о проведении учений принято на основе рекомендаций аппарата Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Приморском крае Управлением МВД России по городу Владивостоку в связи с проведением в сентябре 2021 года Единого дня голосования.

Объектом учений станет избирательный участок, расположенный на территории школы № 8 по адресу ул. Щитовая, 43.

Планируется, что учения пройдут в первой половине дня. Жителей и гостей Владивостока, которые будут находиться в это время в районе проведения учений, просят сохранять спокойствие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]