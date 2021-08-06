Все лесные пожары ликвидировали на севере Приморья
В Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали лесные пожары площадью более 4 тысяч гектаров. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по состоянию на 9.00 пятницы, 6 августа, пожаров в Приморском крае нет.
Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, на пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники. Борьбе с огнем способствовала погода, в районах прошли дожди.
«Два лесных пожара в Тернейском лесничестве на площади 3 045 гектаров и два пожара площадью 1 103 гектара в Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидированы. На данный момент лесных пожаров в крае нет», – подчеркнули в ведомстве.
В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией лесных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменен режим ЧС.
Напомним, в ряде районов Приморья действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено находиться в лесах, разводить костры, проводить огнеопасные работы.