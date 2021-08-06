Марина Ким о новой партии и происках оппонентов

Какими будет будущее новой партии и чем она отличается о старых "оппозиционеров"— ответы на этот вопрос стал главной темой пресс-конференции члена Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марины Ким во Владивостоке.

В чем отличие Вашей партии от других оппозиционных парламентских партий?

- Очень многие нам задают вопрос. У нас в символике партии есть и красный и желтый. Нас спрашивают: "Насколько вы красные?". Но понятно, что в основном эти все вопросы поступают от коммунистов. Мы считаем, что мы сегодня оптимальная политическая сила, которая способна представлять интересы трудового народа. Мы социалистическая партия, у нас очень бодрое такое энергичное крыло в виде Захара Прилепина. Это ребята бескомпромиссные. Естественно, вся наша партия за все лучшее, что было в Советском союзе. Это и образование, и система социальной защиты, но мы та партия и те люди, которые смотрят в будущее. Что касается коммунистов кпрф, такое ощущение по всей их риторике, по всему, что они говорят, что они бесконечно смотрят в прошлое. И мне кажется что их время ушло. Например, способы агитации, которыми пользуется сегодня КПРФ. Вот вы видите вот эту листовку. КПРФ, два кандидата, на этой стороне их лица, а вот на этой стороне наглая ложь. Они говорят,что Справедливая россия голосовала за пенсионную реформу. Это неправда. Вот мы против таких форм агитации, мы против того, чтобы запугивать народу мозги и говорить много лозунгов, но по сути ничего не делать. Коммунисты вся их деятельность-это лидеры, которые бесконечно говорят. Мы- та партия, где есть реальные люди с реальными законопроектами. Мы очень много общаемся с населением, у нас есть центр защиты прав граждан, который по всей стране защищают, собирают жалобы населения, помогают юридически это оформлять. Мы не только представляем интересы народов, мы активно включаетмся в защиту. Мы в этом процессе акторы, мы субъекты. А то что касается ЛДПР и КПРФ, мне кажется, что их время уже ушло, и лидеры устарел, и нет никаких новых сил. Сложилась уникальная ситуация, когда во всем мире очень востребованы левые движения. Мы видим такой левый поворот во всем мире и наша партия с таким уже устоявшейся крепким звеном ядром и с новыми силами, в виде Захара Прилепина, с более взвешенным в виде патриотов россии. Мы готовы биться. И здесь уже зависит от людей они нам доверяют они нам верят. Поэтому они придут и сделают свой выбор 19 сентября. Также у нашей партии есть отдельный проект, который не даст украсть ни одного голоса на этих выборах. Очень важно прийти и проголосовать. Мы очень тщательно следим за тем как проводится агитация, но и на избирательных участках все три дня все избирательные участки нашей страны будут покрыты справедливыми наблюдателями. Это целый проект нашей партии. 120 тысяч наблюдателей, целая армия вооруженная приложением, вооруженная целым штабом юристов, готова быть на каждом участке. Пожалуйста, кто приходит обращайтесь к ним, если вы что то сомневаетесь, видите нарушения. Мы готовы это устранять, мы готовы биться за каждый голос. Мы всем говорим, что очень важно придти на выборы 16,17,19 сентября и проголосовать сделать выбор.

Скажите кого конкретно вы продвигаете в Приморье?

-Партия Справедливая Россия за правду. Имеет очень ярких представителей в приморье. Люди хорошо работают, что называется, на земле. Это и Алексей Козицкий и глава нашего рик отделения, Максима Белобордов, Евгения Заварзина и Максим Ананьев-представители молодого молодежного крыла. Это очень точные, очень конструктивные ребята. Уже очень много кому помогли и продолжают активно действовать на территории приморского края, отстаивать защищать людей.

Нарушение, которые вы видели на агитации. Есть ли еще какие то есть замечания?

- Сейчас только началась такая активная фаза предвыборной борьбы. Поэтому мы наготове. Опять же хочу сказать, что у нас выстроена дисциплинированная система. Как только мы фиксируем нарушения мы отправляем это в центр. Наши центральные юристы максимально оперативно дают оценку. Все нарушения, которые мы фиксируем, мы не пропустим ни одно, но мы очень надеемся, что выборы в приморье пройдут без грубых нарушений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]