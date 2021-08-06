Рассчитать сумму имущественных налогов можно самостоятельно

Приближается пора массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на МИФНС России № 15 по Приморскому краю, узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить, можно, не дожидаясь налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, размещенные на сайте ФНС России, предоставляют налогоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога.

«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут рассчитать сумму транспортного налога.

Узнать о действующих льготах и ставках по имущественным налогам: по транспортному налогу, земельному и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном муниципальном образовании, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Уплатить имущественные налоги за 2020 год необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

Налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги можно заплатить с помощью единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно заранее (до получения налогового уведомления) перечислить денежные средства для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного, транспортного налогов. Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства и, при наступлении срока уплаты имущественных налогов, налоговый орган самостоятельно проведет зачет такого платежа.

Единый налоговый платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении уплаты.

Перечислить единый налоговый платеж можно воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», либо через «Личный кабинет для физических лиц», воспользовавшись опцией «Пополнить авансовый кошелек».

В первую очередь платеж будет направлен на погашение существующих недоимок или задолженностей по налогам, если у физического лица таковые имеются.

Более подробную информацию можно получить в любом налоговом органе, а также по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2-222.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]