Анонс на 10 августа

С 10 августа 9.00 до 15 сентября 23.00 - Владивосток - из-за ремонта трубопровода временно будет ограничено движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице 2-я Строительная: от дома № 12 до дома № 14 по улице 3-я Строительная .

10 августа в 18.30 - Владивосток, Спортивная набережная - Открытое занятие с Павлом Барановым "Китайские медитативные упражнения для оздоровления".

10 августа - Международный день биодизеля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]