Дополнительные меры безопасности и ограничения вводятся в Приморье

В преддверии шестого Восточного экономического форума в Приморье усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. О проводимой работе в этом направлении доложили на заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 9 августа.

По информации правоохранительных органов Приморья, для охраны общественного порядка в период ВЭФ задействуют более 4 тысяч сотрудников.

«В августе в крае пройдут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры», – уточнили силовики.

Также в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности шестого Восточного экономического форума планируется введение следующих временных ограничений и запретов:

1-4 сентября – запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России;

1-4 сентября – запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик;

1-5 сентября с 7.00 до 23.00 – запрет на движение большегрузного транспорта массой более 5 тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая;

30 августа – 4 сентября – запрет на перевозку по территории Владивостока опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов;

30 августа – 9 сентября – ограничение на проведения дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций;

2-4 сентября – запрет на парковку транспортных средств на трассах острова Русский,

С 30 августа с 7.00 до 23.00 – запрет на въезд на территорию острова Русский крупногабаритного транспорта.

Также планируется перенос начала охотничьего сезона.

Жителей и гостей дальневосточной столицы просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина. В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году форум пройдет 2-4 сентября на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]