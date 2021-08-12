Территорию кампуса ДВФУ закроют на период проведения ВЭФ
С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Ограничение вводится в связи с проведением шестого Восточного экономического форма.
Как сообщили в Правительстве Приморья, запрет на посещение территории кампуса и близлежащей территории будет действовать с 7.00 30 августа до 0.00 4 сентября.
«Допуск на кампус будет осуществляться по специальным пропускам и аккредитационным документам ВЭФ», – уточнили в региональном оргштабе мероприятия.
Посетить набережную ДВФУ жители и гости Приморья смогут 5-6 сентября. В эти дни для всех желающих будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». 7 сентября ее откроют для посещения организованных групп в рамках социального дня.
Напомним, еще ряд ограничений на время проведения ВЭФ начнут действовать с 30 августа.