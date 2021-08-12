5 лайфхаков для родителей, как пережить подготовку к первому классу

Подготовка к первому классу зачастую вызывает большой стресс как у родителей, так и детей. Советами, как вместе пережить этот непростой период, поделилась педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Владивостока» Антонина Логинова.

«Очень важно создать у ребенка эмоциональный позитивный настрой, чтобы он воспринимал 1 сентября и поход в школу как нечто радостное и приятное. То есть необходимо подарить будущему первокласснику ощущение праздника, чтобы он с нетерпением и сам ожидал этого дня», - говорит психолог.

Не формируйте негативных ожиданий. Когда с начала августа ребёнок начинает слышать слова вроде: «Готовься, скоро учеба, надо подтянуться, повтори буквы, расслабляться в этом году нельзя», – его охватывает тревога. И одновременно лень, поскольку тревожно-негативный настрой даже у взрослых способен заблокировать всякий интерес к новому и стремление к достижениям. Позитивный настрой работает лучше. Не пугайте будущего школьника, а наоборот, расскажите ему какие новые и интересные предметы его ждут впереди.

Постепенно переходите на новый режим. Одним из источников стресса в начале учебного года оказывается необходимость ранних подъёмов, от которых за лето отвыкла вся семья. Привыкание к школьному режиму хорошо бы начать за 2-3 недели до первого звонка. Например, можно каждую неделю или пять дней вставать на полчаса - час раньше. Сдвигайте стрелку будильника постепенно, в том темпе, в котором это комфортно вам и ребёнку. Кому-то легче за неделю решительно начать подъёмы в 7 утра, а кому-то легче с начала августа постепенно привыкать просыпаться всё раньше.

Совместная деятельность. Вместе с ребёнком подготовьте его рабочее место: уберите рабочий стол, проверьте, что лежит в ящиках, освободите на полках место для новых учебников и тетрадей, составьте список недостающих письменных принадлежностей – всё это стоит сделать заранее. Кроме наведения чистоты и систематизации пространства, такая уборка является хорошим психологическим упражнением, которое помогает подготовиться к изменению ритма жизни.

Кстати, о подготовке тетрадей, учебников и прочего. Нет ничего хуже нервозной сентябрьской толкотни в книжных и канцелярских магазинах. Она отнимает массу сил и времени и составляет едва ли не половину всего стресса от начала учебного года. Позаботьтесь заранее о списке необходимых школьных принадлежностей. Старайтесь делать покупки с ребенком, пусть он выбирает сам то, что ему нравится. Сначала лучше приобрести ранец и разрешить будущему первокласснику походить с ним по комнате, повертеться перед зеркалом. Помните о том, что хлопоты должны быть приятными.

Выделите время на отдых. Здорово, если на первые, ещё теплые недели сентября у вас получится запланировать какое-то приятное семейное событие. Может быть, начало учебного года стоит отметить походом в кафе, зоопарк или просто прогулкой в лесу всей семьёй. Когда школа ассоциируется у ребёнка только с повинностями: ранним утренним вставанием, страхом оценок, необходимостью делать уроки, – ему трудно относится к учёбе с радостью. Гораздо приятнее, если есть позитивные ассоциации: чувство взрослости, интерес от открытия нового, гордость родителей и новые возможности. В таком случае первое сентября становится праздником и началом нового жизненного этапа.

1 сентября — эмоционально насыщенный день. Дети очень сильно переживают, хотя и не все это внешне показывают. Чтобы снизить эмоциональный всплеск и возможное нервное перенапряжение, постарайтесь выполнить следующие рекомендации:

- подготовьте одежду (форму) для 1 сентября заранее, но не 31 августа;

- накануне не посещайте с ребёнком мест, где возможно большое скопление людей: торговых центров, театров, кинотеатров и т. д.;

- позаботьтесь о том, чтобы ребёнок лег спать 31 августа не позже 21:00;

- попросите ребёнка накануне рассказать, что он думает о завтрашнем дне. Если в его ответе вы почувствуете тревогу, успокойте его, расскажите, каким может быть этот день.

Создавайте положительный настрой к обучению в школе. Не секрет: туда, где интересно, весело, приятно и полезно хочется ходить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]