Олег Кожемяко наградил приморцев в День физкультурника

Губернатор Приморского Олег Кожемяко поздравил любителей спорта с Днем физкультурника. Праздничные мероприятия прошли на водной станции ТОФ в субботу, 14 августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, традиционно глава Приморья принял участие в «Зарядке чемпионов». Вместе с ним разминались не только приморцы, но и гости из других регионов Дальнего Востока.

Поздравляя с Днем физкультурника, Олег Кожемяко отметил, что спорт в Приморье за последние два года стал максимально доступным для всех желающих.

«Сегодня праздник, который объединяет десятки тысяч людей по всему Приморью. В занятия спортом вовлекаются все больше и больше любителей активного образа жизни. За последние годы построены десятки спортобъектов и на этом мы не останавливаемся – продолжим делать все, чтобы спорт становился еще доступнее», – заявил Губернатор.

В праздничный день глава Приморья передал спортивным и социальным организациям края более 2 тысяч комплектов палок для скандинавской ходьбы.

За организацию заключительного этапа подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио Олег Кожемяко вручил благодарственные письма руководителям спортивных организаций Приморья и тренерам – Олегу Докучаеву, Алексею Ану, Эльмиру Валитову, Шамилю Абдурахманову, Елизавете Довгалт, Александру Шкляревичу, Эдуарду Сандлеру, Наталье Хворостяной, Людмиле Хабибулиной, Анатолию Ващенко, Яне Бражининой, Павлу Лаевскому.

Отметим, в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника 15 августа в Приморье запланированы более 60 спортивных мероприятий – турниры по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, воркауту, настольному теннису, жиму лежа, шахматам, шашкам, а также легкоатлетические кроссы, массовые зарядки, семейные эстафеты, велозаезды и другие.

Афиша всех спортивных событий в Приморье – на Спортивном портале края.

Справочно. День физкультурника был учрежден в СССР в 1939 году Советом народных комиссаров, 82 года назад, а уже 12 августа 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый физкультурный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. С тех пор День физкультурника традиционно проводится во вторую субботу августа и является профессиональным праздником тренеров, спортсменов, учителей физической культуры, специалистов в области физкультуры и спора и всех любителей спорта.

Третий год подряд в нашей стране Всероссийский День физкультурника проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и отмечается различными физкультурно-спортивными соревнованиями и активностями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]